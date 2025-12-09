https://news.day.az/azerinews/1800962.html Sinem Kobal Azərbaycan mahnıları ilə rəqs etdi - VİDEO Bakıya səfər edən türkiyəli aktrisa Sinem Kobal Azərbaycan mahnıları ilə rəqs edib. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik: Elxan Əliyev Day.Az
Bakıya səfər edən türkiyəli aktrisa Sinem Kobal Azərbaycan mahnıları ilə rəqs edib.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
