Sinem Kobal Azərbaycan mahnıları ilə rəqs etdi

Bakıya səfər edən türkiyəli aktrisa Sinem Kobal Azərbaycan mahnıları ilə rəqs edib.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 

Elxan Əliyev
Day.Az