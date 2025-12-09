Milli Məclisin 2026-cı il üçün xərclər smetası təsdiqlənib

Milli Məclis və onun aparatının 2026-cı il üçün xərclər smetası 52 074 310 manat məbləğində təsdiq edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan Milli Məclisin 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında qərar layihəsində öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, Milli Məclis və onun aparatının 2026-cı il üçün xərclər smetası aşağıdakı qaydada bölüşdürülüb: