Milli Məclisin 2026-cı il üçün xərclər smetası təsdiqlənib - FOTO

Milli Məclis və onun aparatının 2026-cı il üçün xərclər smetası 52 074 310 manat məbləğində təsdiq edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan Milli Məclisin 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında qərar layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, Milli Məclis və onun aparatının 2026-cı il üçün xərclər smetası aşağıdakı qaydada bölüşdürülüb:
