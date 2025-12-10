"Amerikanka"lar xeyli bahalaşacaq - Gürcüstan rüsumları iki dəfə artırdı
Gürcüstan yolu ilə Azərbaycana gətirilən avtomobillər xeyli bahalaşacaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmətlər Agentliyinin yeni qanun layihəsi bunu deməyə əsas verir.
Belə ki, sənədə əsasən, Gürcüstanda xarici ölkə vətəndaşlarının alacağı və yaxud təkrar ixrac edəcəyi nəqliyyat vasitələri ilə bağlı rüsumlar artırılacaq.
Mövcud qaydalara əsasən tranzit nömrə üçün tətbiq olunan 50 lari (32 manat) rüsumun 370 lariyə (233 manat) qədər qaldırılması nəzərdə tutulur.
Həmçinin, ölkədə alınan və ya təkrar ixraca yönəldilən avtomobil üçün ekspertiza aktının hazırlanması da artıq daha baha başa gələcək. Bu xidmətə görə rüsum 100 laridən 180 lariyə, yəni 63 manatdan 113 manata yüksəldiləcək.
İxrac və ya təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə dair gömrük bəyannaməsi və ya qeydiyyat şəhadətnaməsinin agentlik tərəfindən doldurulması üçün ödəniş də artırılır. Əvvəl 130 lari olan rüsum 200 lariyə, yəni 82 manatdan 126 manata çatdırılacaq.
Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 181 milyon dollar dəyərində 6 771 ədəd minik avtomobili ixrac edib.
Qeyd edək ki, ABŞ-dən gələn bütün avtomobillər gəmi ilə Poti limanına oradan da Bakıya göndərilirdi. Potidən Azərbaycana gətirilən avtomobillərin hamısı bu prosedurlardan keçdiyi üçün əlavə xərc alıcının üzərinə düşəcək. Bu da qiymətlərə ciddi şəkildə təsir edəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре