Xəstəliyi olanlar Masazırdan ev almasınlar - Həkim riskləri AÇIQLADI
Son zamanlar xroniki xəstəliyi və ya yüksək qan təzyiqi olan şəxslərin Masazır kimi ərazilərdən ev almaması ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Bildirilir ki, bu cür yaşayış məntəqələri onların səhhətinə mənfi təsir göstərə bilər. Masazırdakı duz gölünün də belə insanlar üçün zərərli olduğu qeyd olunur. İzah edilir ki, duz təzyiqə təsir etdiyi üçün hipertoniyadan əziyyət çəkənlər həmin ərazidən uzaq durmaldır. O da deyilir ki, duz bədəndə bir sıra fizioloji dəyişikliklərə səbəb olaraq sümüklərin zəifləməsinə təsir göstərir. Yəni duzun yaratdığı əlaqəli proseslər nəticəsində sümük sıxlığı azalır, qığırdaq daha həssas olur və oynaqlarda fizioloji dəyişikliklər yaranır.
Bəs, bunlar nə dərəcədə əsaslı fikirlərdir?
Day.Az xəbər verir ki, terapevt Günay Lətifova Milli.Az-a açıqlamasında bildirib ki, tibbi baxımdan Masazır və ya digər yaşayış məntəqələrinin müəyyən xəstələr üçün xüsusi risk daşıdığına dair rəsmi elmi sənəd və ya qadağa yoxdur.
Onun sözlərinə görə, sadəcə xroniki xəstəliklərdən, xüsusilə də yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən şəxslərin yaşayış yeri seçərkən daha diqqətli olması tövsiyə olunur:
"Yüksək təzyiq problemi olan insanlar hündür ərazilərdə yaşadıqda narahatlıq hiss edə bilərlər. Bu, onların təzyiq səviyyəsinə təsir edə bilər. Eyni şey astma, şəkər kimi xroniki xəstəlikləri olanlar üçün də keçərlidir. Amma Masazırla bağlı konkret bir tibbi qadağa yoxdur".
Həkim vurğulayıb ki, ev seçərkən mühitin həmin şəxsin səhhətinə təsir edib-etmədiyini yoxlamağın ən doğru yolu orada müəyyən müddət qalmaqdır:
"Məsələn, astması olan şəxs tozlu ağacların çox olduğu ərazilərdə çətinlik çəkə bilər. Yaxud təzyiq problemi olanlar dağlıq zonalarda yaşadıqda əlavə ehtiyat tədbirləri görməlidirlər".
G.Lətifova nəzərə çatdırıb ki, ümumilikdə bu sahədə konkret elmi göstəriş və ya qadağa olmasa da, fərdi sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınmalı və öncədən mühitə uyğunlaşma test edilməlidir.
