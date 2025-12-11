https://news.day.az/azerinews/1801528.html Tovuzda zəncirvari qəza olub, xəsarət alan var - FOTO Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı minik maşını idarəetmədən çıxıb. Nəticədə "VAZ 2107" yol kənarında dayanan iki "Mersedec"ə, "VAZ 21011" və "Chevrolet"ə çırpılıb. Qəza zamanı "VAZ 2107"nin sürücüsü xəsarət alıb.
Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
APA-nın məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı minik maşını idarəetmədən çıxıb.
Nəticədə "VAZ 2107" yol kənarında dayanan iki "Mersedec"ə, "VAZ 21011" və "Chevrolet"ə çırpılıb.
Qəza zamanı "VAZ 2107"nin sürücüsü xəsarət alıb.
Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
