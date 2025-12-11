Vaşinqton razılaşmaları Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün etibarlı əsasdır – Moody’s
ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş sülh planı Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün etibarlı əsasdır.
Day.Az bu barədə "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı konfliktlə bağlı risklər hələ də davam edir. Lakin bizim zənnimizcə, konflikt o həddə qədər eskalasiya etməyəcək ki, bu, siyasət formalaşdırma prosesini əhəmiyyətli dərəcədə ləngitsin və ya 2026-cı ildə ölkələrin iqtisadi və fiskal perspektivlərinə mənfi təsir göstərsin.
ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə 2025-ci ilin avqust ayında Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunmuş sülh planı ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması üçün etibarlı əsas yaradır", - "Moody's"in hesabatında vurğulanıb.
Reytinq agentliyi qeyd edir ki, bu risklər tərəflərin güclü iqtisadi artımını poza bilməz.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini paraflayıblar. Ermənistan" və Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə (ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması, Minsk Konfransı tərəfindən müzakirə edilən münaqişə üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupuna) birgə müraciəti imzalayıblar. Onlar Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciətini (ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Minsk konfransının müzakirəsində olan münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun bağlanması barədə) imzalayıblar.
