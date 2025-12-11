"6-7 ildir hər qış bu yolda əziyyət çəkirik...” - VİDEO
İntensiv yağan yağış nəticəsində Sabunçu rayon Yavər Əliyev küçəsini su basıb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı sakinlər və sürücülər AzTV-yə müraciət ediblər.
Sürücülərdən biri qeyd edib ki, bu vəziyyət 6-7 ildir, eynidir: "Hər il qışda bu əziyyəti çəkirik. Qonşuların evi dəfələrlə su altında qalıb".
Digər vətəndaşın sözlərinə görə, bu yolu hər gün getdiklərindən maşınlarında problem yaranır: "Yolda kanalizasiya sistemi işləmir. Ona görə də yol bərbad vəziyyətdədir".
Məsələ ilə bağlı İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, qeyd olunan ünvanda tullantı su şəbəkəsinin yenilənməsi layihəsi hazırlanıb: "İşlərə başlanılması məqsədilə müvafiq qurumlara müraciət olunub. Onlardan müsbət cavab alındqdan sonra layihənin icrası reallaşdırılacaq".
Ətraflı videomaterialda:
