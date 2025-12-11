https://news.day.az/azerinews/1801702.html "Tarqovu"da maraqlı evlilik TƏKLİFİ - VİDEO Bakının məşhur "Tarqovu"sunda qeyri-adi və romantik evlilik təklifi sosial şəbəkələrdə geniş maraq doğurub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə gənc oğlan sevdiyi qıza sürpriz edərək ona evlilik təklifi edir və cütlüyün sevgi dolu, duyğulu anları ətrafdakıların maraqlı baxışları ilə müşayiət olunub.
"Tarqovu"da maraqlı evlilik TƏKLİFİ - VİDEO
Bakının məşhur "Tarqovu"sunda qeyri-adi və romantik evlilik təklifi sosial şəbəkələrdə geniş maraq doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə gənc oğlan sevdiyi qıza sürpriz edərək ona evlilik təklifi edir və cütlüyün sevgi dolu, duyğulu anları ətrafdakıların maraqlı baxışları ilə müşayiət olunub.
İzləyicilər sosial mediada cütlüyün xoşbəxtliyini təbrik edərək çoxsaylı müsbət rəylər yazıblar.
Romantik kadrlar qısa müddət ərzində geniş yayılıb.
