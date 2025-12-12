https://news.day.az/azerinews/1801792.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 12 Dekabr - Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar rəsmi "İnstaqram" səhifəsində paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Dahi Heydər Əliyev. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq".
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 12 Dekabr - Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar rəsmi "İnstaqram" səhifəsində paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Dahi Heydər Əliyev. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq".
