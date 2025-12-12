https://news.day.az/azerinews/1801793.html Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".
