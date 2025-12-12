Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".