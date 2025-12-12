Ölkədə ölüm sayı ilə bağlı statistika açıqlanıb

2025-ci ilin on ayı ərzində ölkədə 49846 ölüm halı qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,8) qalıb.