https://news.day.az/azerinews/1801905.html Ölkədə ölüm sayı ilə bağlı statistika açıqlanıb 2025-ci ilin on ayı ərzində ölkədə 49846 ölüm halı qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,8) qalıb.
