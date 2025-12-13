https://news.day.az/azerinews/1802191.html Çindən Avropaya göndərilən bağlamalara vergi tətbiq edilir Avropa İttifaqına üzv ölkələr Çindən daxil olan kiçik bağlamalara vergi tətbiqi ilə bağlı razılığa gəlib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, məqsəd Çindən gələn ucuz mal axınının qarşısını almaqdır.
Çindən Avropaya göndərilən bağlamalara vergi tətbiq edilir
Avropa İttifaqına üzv ölkələr Çindən daxil olan kiçik bağlamalara vergi tətbiqi ilə bağlı razılığa gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, məqsəd Çindən gələn ucuz mal axınının qarşısını almaqdır.
2026-cı il iyunun 1-dən etibarən İttifaq ərazisinə Çindən daxil olan bağlamalara azı 3 vergi tətbiq ediləcək. Bir bağlamada müxtəlif mallar olduğu təqdirdə hər məhsula ayrı-ayrılıqda vergiyə cəlb ediləcək.
2024-cü ildə Avropa İttifaqına hər birinin dəyəri 150 avrodan aşağı olan 4,6 milyard ədəd bağlama daxil olub. Onların 91 faizi Çindən gəlib.
