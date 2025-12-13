Çindən Avropaya göndərilən bağlamalara vergi tətbiq edilir

Avropa İttifaqına üzv ölkələr Çindən daxil olan kiçik bağlamalara vergi tətbiqi ilə bağlı razılığa gəlib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

Məlumata görə, məqsəd Çindən gələn ucuz mal axınının qarşısını almaqdır.

2026-cı il iyunun 1-dən etibarən İttifaq ərazisinə Çindən daxil olan bağlamalara azı 3 vergi tətbiq ediləcək. Bir bağlamada müxtəlif mallar olduğu təqdirdə hər məhsula ayrı-ayrılıqda vergiyə cəlb ediləcək.

2024-cü ildə Avropa İttifaqına hər birinin dəyəri 150 avrodan aşağı olan 4,6 milyard ədəd bağlama daxil olub. Onların 91 faizi Çindən gəlib.