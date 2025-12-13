Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatı uğurla başa çatıb - FOTO
Bakı Su İdmanı Sarayında 3 gün ərzində davam etmiş üzgüçülük üzrə Azərbaycan Çempionatı - 2025 yekunlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, yarışda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən idmançılar sərbəst, arxasıüstə, brass, kəpənək və qarışıq üsullar üzrə həm fərdi, həm də estafet şəklində yarışıb.
Respublika birinciliyi təkcə ən güclülərin müəyyənləşdirilməsi üçün deyil, həm də yeni istedadların üzə çıxması, onların beynəlxalq arenaya hazırlanması baxımından mühüm rol oynayır.
Turnir çərçivəsində idmançı paradı keçirilib, ölkə himni səsləndirilib. Habelə azarkeşlər və qonaqlar üçün xüsusi əyləncəli proqram nümayiş etdirilib, müğənni Azad Şabanovun çıxışı olub.
Ardınca Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yarış iştirakçılarını və qonaqları salamlayaraq hər kəsə uğurlar arzulayıb. Daha sonra Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) prezidenti Zaur Əliyev üzgüçülük üzrə ölkə çempionatının əhəmiyyətindən və gələcək layihələrdən danışıb. Final yarışları başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib.
Medalları gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, ASF-nin prezidenti Zaur Əliyev, vitse-prezident Xaliq İldırımzadə, baş katib Oqtay Atayev, eləcə də federasiyanın müşaviri Rəşad Əbdürəhmanov təqdim edib.
Qadınlar
"Arxası üstə" üsülu ilə 200 metr - Vlastilina Xasyanova (qızıl medal), Məryəm Cavadova (gümüş medal), Dəniz Topçubaşova (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 100 metr - Anastasiya Boborıkina (qızıl medal), Sofiya Hacıyeva (gümüş medal), Sofya Lyovina (bürünc medal)
Sərbəst üsulla 50 metr - Leyla Abduləzizova (qızıl medal), Aişə Səmədova (gümüş medal), Aleksandra Slepenko (bürünc medal)
Sərbəst üsulla 200 metr - Məryəm Cavadova (qızıl medal), Vlastilina Xasyanova (gümüş medal), Aleksandra Slepenko (bürünc medal)
Qarışıq üsulla 200 metr - Məryəm Cavadova (qızıl medal), Sofiya Medvedeva (gümüş medal), Nərmin Ramazanova (bürünc medal)
Kişilər
"Arxası üstə" üsülu ilə 200 metr - Oqtay Hüseynov (qızıl medal), Yeqor Maynitski (gümüş medal), Əli Rzazadə (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 100 metr - Fərhad Şirməmmədli (qızıl medal), Qurban Əliyev (gümüş medal), Vasif Nəcəfli
"Butterfly" üsulu ilə 100 metr - Abdürrahman Rüstəmov (qızıl medal), Yeqor Maynitski (gümüş medal), Fərhad Şirməmmədli (bürünc medal)
Sərbəst üsulla 50 metr - Abdürrahman Rüstəmov (qızıl medal), Ayaz Zərbəliyev (gümüş medal), Rəşad Alquliyev (bürün medal)
Sərbəst üsulla 200 metr - Süleyman İsmayılzadə (qızıl medal), Yeqor Maynitski (gümüş medal), Amin Oruclu (bürünc medal)
Qarışıq üsulla 200 metr - Amin Oruclu (qızıl medal), Timur Nikiforov (gümüş medal), Tofiq Əhmədzadə (bürünc medal)
Sərbəst üsulla estafet üsulu kişilər (4x100)
Qızıl medal - RYUM 1
(Oqtay Hüseynov, Rəşad Alquliyev, Abdürrahman Rüstəmov, Süleyman İsmayılzadə)
Gümüş medal - Ocaq 1
(Fərhad Şirməmmədli, Amin Oruclu, Firdovsi Abbasov, Mikayıl İsrafilov)
Bürünc medal - Trikids 1
(Əli Rzazadə, Teymur Cəfərov, Tural Atakişiyev, Riad Abbaszadə)
