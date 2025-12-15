https://news.day.az/azerinews/1802670.html Zakir Qaralova ağır itki Azərbaycanın sabiq Baş prokuroru Zakir Qaralova ağır itki üz verib. Day.Az xəbər verir ki, Zakir Qaralovun böyük qardaşı Tahir Qaralov bu gün, 73 yaşında vəfat edib. Mərhum sabah doğuldu Gürcüstan respublikasının Dmanisi rayonunda torpağa tapşırılacaq.
