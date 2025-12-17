Qardaşı ilə birgə qəzada ölən gəncin xanımından təsirli

Bir neçə gün əvvəl Biləsuvarda baş verən qəza nəticəsində həyatını itirən Rusif Həsənlinin həyat yoldaşı sosial şəbəkədə təsirli paylaşım edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanım həyat yoldaşı Rusif Həsənlinin videosunu paylaşaraq yazıb:

"Can yoldaşım, sənsiz keçəcək ömrü nəyləyirəm mən. Bir möcüzə ola qayıdasan gələsən".

Hadisə zamanı ümumilikdə 5 gənc dünyasını dəyişib. Qəza izləyənlər arasında kədər yaradıb.