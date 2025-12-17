https://news.day.az/azerinews/1803125.html Qardaşı ilə birgə qəzada ölən gəncin xanımından təsirli PAYLAŞIM - VİDEO Bir neçə gün əvvəl Biləsuvarda baş verən qəza nəticəsində həyatını itirən Rusif Həsənlinin həyat yoldaşı sosial şəbəkədə təsirli paylaşım edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanım həyat yoldaşı Rusif Həsənlinin videosunu paylaşaraq yazıb: "Can yoldaşım, sənsiz keçəcək ömrü nəyləyirəm mən. Bir möcüzə ola qayıdasan gələsən".
Qardaşı ilə birgə qəzada ölən gəncin xanımından təsirli PAYLAŞIM - VİDEO
Bir neçə gün əvvəl Biləsuvarda baş verən qəza nəticəsində həyatını itirən Rusif Həsənlinin həyat yoldaşı sosial şəbəkədə təsirli paylaşım edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanım həyat yoldaşı Rusif Həsənlinin videosunu paylaşaraq yazıb:
"Can yoldaşım, sənsiz keçəcək ömrü nəyləyirəm mən. Bir möcüzə ola qayıdasan gələsən".
Hadisə zamanı ümumilikdə 5 gənc dünyasını dəyişib. Qəza izləyənlər arasında kədər yaradıb.
