https://news.day.az/azerinews/1803943.html Meyxanaçı Kərim dəfn olundu Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün meyxanaçı Ağakərim (Kərim Novruzov) 61 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, söz ustadı Maştağada dəfn edilib. Onun nəşi Maştağa kəndində yerləşən qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb. Mərasimdə mərhumun sənət dostları, yaxınları iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, 2017-ci ildə tanınmış meyxanaçının beyninə qan sızmış və səhhətində ciddi problemlər yaranmışdı.
