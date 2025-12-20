Böyük Britaniyadan Azərbaycana pul köçürmələri artıb
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 20,474 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumatına görə, bu göstərici 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,5 milyon ABŞ dolları və ya 7% azdır.
Məlumata görə, hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə ümumi pul köçürmələrində sözügedən ölkənin payı 5,7% təşkil edib.
Həmçinin cari ilin ilk 9 ayında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığından Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 30,647 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 5,1 milyon ABŞ dolları və ya 20,1% artım deməkdir.
Hesabat dövründə xaricdən Azərbaycana ümumi pul köçürmələrində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının payı 3,6%-ə bərabər olub.
2024-cü ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 22,020 milyon ABŞ dolları, əks istiqamətdə isə 25,520 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ümumilikdə, 2025-ci ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri pul köçürmələrinin həcmi 361,357 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 46,925 milyon ABŞ dolları və ya 11,5% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə xarici ölkələrdən Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 849,910 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 1,404 milyon ABŞ dolları və ya 0,2% çoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре