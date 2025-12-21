Cənubi Afrikada atışma - 10 ölü, 10 yaralı

Cənubi Afrikada silahlı insident faciə ilə nəticələnib.

Yohannesburq şəhəri yaxınlığında yerləşən yaşayış məntəqəsində baş verən atışma nəticəsində 10 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb.

Milli.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" yerli polisə istinadən xəbər yayıb.

Polisin açıqlamasında bildirilib ki, naməlum silahlı şəxs kənd ərazisində insanlara atəş açıb. Hücumun hansı səbəbdən törədildiyi hələlik məlum deyil.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanları hadisənin bütün təfərrüatlarını araşdırır.