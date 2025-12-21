https://news.day.az/azerinews/1804063.html Cənubi Afrikada atışma - 10 ölü, 10 yaralı Cənubi Afrikada silahlı insident faciə ilə nəticələnib. Yohannesburq şəhəri yaxınlığında yerləşən yaşayış məntəqəsində baş verən atışma nəticəsində 10 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb. Milli.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" yerli polisə istinadən xəbər yayıb.
Polisin açıqlamasında bildirilib ki, naməlum silahlı şəxs kənd ərazisində insanlara atəş açıb. Hücumun hansı səbəbdən törədildiyi hələlik məlum deyil.
Hazırda hüquq-mühafizə orqanları hadisənin bütün təfərrüatlarını araşdırır.
