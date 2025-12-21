Türkiyə-Azərbaycan Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 12-ci iclası Bakıda keçiriləcək
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi və ticarət əməkdaşlığına həsr olunmuş Türkiyə-Azərbaycan Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının (BİK) 12-ci iclası 22-23 dekabr 2025-ci il tarixlərində Bakıda keçiriləcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, görüşə Türkiyənin vitse-prezidenti Cövdət Yılmaz və Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov sədrlik edəcək.
Təkbətək və nümayəndə heyətləri səviyyəsində görüşlər zamanı hər iki ölkə prezidentləri tərəfindən müəyyən edilmiş 15 milyard dollarlıq ticarət həcmi hədəfinə çatmaq üçün atılan addımlar və ticarətin asanlaşdırılması məsələləri müzakirə olunacaq.
Proqrama iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi və birgə investisiya imkanlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş 2-ci Türkiyə-Azərbaycan İnvestisiya Forumu da daxil olacaq. Tədbirdə Türkiyənin vitse-prezidenti Cövdət Yılmaz, ticarət naziri Ömər Bolat, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov və iqtisadiyyat naziri Mikayıl Çabbarov iştirak edəcək. İki ölkənin biznes nümayəndələrinin MÜSİAD çərçivəsində görüşməsi planlaşdırılır.
Səfər çərçivəsində Cövdət Yılmaz Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə də görüşəcək.
Türkiyə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. 2024-cü ildə Türkiyənin Azərbaycana ixracı 3,1 milyard dollar, idxalı isə 4,8 milyard dollar təşkil edib. Türkiyənin Azərbaycana investisiyası təxminən 18 milyard dollar, Azərbaycanın Türkiyəyə investisiyası isə təxminən 21 milyard dollardır. Azərbaycanda türk tərəfdaşları ilə təxminən 7000 şirkət, Türkiyədə isə Azərbaycan tərəfdaşları ilə təxminən 3100 şirkət fəaliyyət göstərir. Türkiyə tikinti şirkətləri Azərbaycanda 558 layihəni, ümumi dəyəri 21,1 milyard dollar olan layihələri tamamlayıb.
12-ci iclasda imzalanması planlaşdırılan Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın protokolu və fəaliyyət planı ticarət, enerji, nəqliyyat, səhiyyə, təhsil və mədəniyyət sahələrində Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi və ticarət münasibətləri üçün yol xəritəsini müəyyən edəcək. İnvestisiya forumu biznes qarşılıqlı əlaqələrinin gücləndirilməsinə və regional iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək.
