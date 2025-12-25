Sabah yollar buz bağlayacaq

Avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.

Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 26-da gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı və dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.

Bildirilir ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 300-800 m-dək məhdudlaşacağı gözlənilir.

Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.