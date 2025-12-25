https://news.day.az/azerinews/1805202.html Sabah yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ Avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 26-da gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı və dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Bildirilir ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 300-800 m-dək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
