Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni mərhələnin açılacağına ümid edirik - Fərid Şəfiyev
Dünyada bizdən asılı olmayan amma bizə təsir edən siyasi hadisələri yaxından izləyirik.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.
"Rusiya-Ukrayna müharibəsi, ABŞ vasitəsilə aparılan danışıqlar kimi məsələləri diqqətdə saxlayırıq".
F.Şəfiyev vurğulayıb ki, ABŞ-də noyabrda aralıq seçkiləri olacaq və orada vəziyyət qeyri-müəyyəndir.
"Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni mərhələnin açılacağını ümid edirik",- deyə o əlavə edib
