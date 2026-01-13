Özünü reklam edən falçılarla bağlı XƏBƏRDARLIQ - VİDEO
Kimisi kartla fala baxır, kimisi dini kitab açır, biri sehrli seanslar təşkil edir, digəri isə dua yazıb problemləri həll elədiyini iddia edir...Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb... Özlərini ekstrasens, falçı, magiya ustası adlandıran şəxslər müxtəlif platformalarda açıq şəkildə reklam həyata keçirirlər...
Məsələ bununla da bitmir. Bu prosesə artıq tanınmış simalar da cəlb olunur. Müğənnilər, əməkdar artistlər, aktyorlar açıq şəkildə ekstrasenslərin yanına getdiklərini nümayiş etdirir, onlardan kömək umduqlarını dilə gətirirlər. Bu da birbaşa təbliğatdır.
Cəmiyyət arasında tanınmış şəxslərin bu cür davranışı gənclər, psixoloji baxımdan həssas insanlar üçün ciddi risk yaradır. Bu təbliğat nəticəsində insanlar elmə, müasir tibbə güvənmək əvəzinə, real problemlərinin həllini fərqli yerlərdə axtarmağa başlayırlar..
Day.Az xəbər verir ki, hüquqşünas Ramil Süleymanov deyir ki, qanunvericilikdə bu tip əməllərin qadağan olunması ilə bağlı bir müddəa nəzərdə tutulmayıb. Yalnız bu əməllərin qarşılığında vətəndaşa maddi zərər dəydiyi halda cinayət hesab edilir.
Hüquqşünas deyir ki, 21-ci əsrdə elm və texnologiyanın inkişaf etdiyi dövrdə falçılığın, ekstrasensliyin asanlıqla legitimləşdirilməsi ona görə baş verir ki, bununla bağlı qanunvericilikdə boşluq var. Elə bu səbəbdən bunu təbliğ edənlərə də heç bir cəza yoxdur.
Daxili İşlər Nazirliyindən də "Xəzər Xəbər"ə bildirildi ki, vətəndaşların özünü ekstrasens kimi təqdim edən şəxslər tərəfindən aldadılaraq pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı polisə də xeyli mürcaiət daxil olur.
DİN sosial şəbəkə istifadəçilərinə diqqətli olmağı, bu tipli paylaşımlar edən səhifələrə inanmamağı və ödəniş etməməyi tövsiyə edib.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
