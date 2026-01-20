Türkiyə XİN 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini anıb

Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini anıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-nin rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edilib.

"20 Yanvar 1990-cı ildə Can Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid düşmüş Azərbaycanlı qardaşlarımızı sayğı və rəhmətlə anırıq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.