https://news.day.az/azerinews/1810592.html Türkiyə XİN 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini anıb - FOTO Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini anıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-nin rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edilib. "20 Yanvar 1990-cı ildə Can Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid düşmüş Azərbaycanlı qardaşlarımızı sayğı və rəhmətlə anırıq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
