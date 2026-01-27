Kənd yumurtası adı altında TƏHLÜKƏ satılır - Marketlərin HİYLƏSİ
Bir çox market və satış nöqtələrində yumurtalara "kənd yumurtası" görüntüsü verilməsi üçün süni şəkildə toyuq ifrazatına bulaşdırılması müşahidə olunur. Bu cür "bəzəmə" təbii məhsul təəssüratı yaratsa da, əslində insan sağlamlığı üçün ciddi risk deməkdir. Buna görə də belə yumurtaların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu vətəndaşların bilməsi vacibdir.
İlk olaraq onu bilmək lazımdır ki, çirkli yumurtaları aldıqdan sonra alaçiy bişirib yemək təhlükəlidir. Eyni zamanda qayğanaq edərkən bu cür qabıqların tavaya düşməsi də təhlükəni qaçılmaz edir.
Bəs bulaşıq yumurta qabığında hansı bakteriyalar infeksiyaya səbəb ola bilər?
Day.Az xəbər verir ki, diyetoloq Samir Nuriyev Bizim.Media-ya açıqladı ki, çirkli yumurtalar bakterial risklər daşıyır və az bişmiş halda istehlak edildikdə zəhərlənmə riskini artırır.
"İstər mağazadan, istərsə də ara satışından alınmış istənilən yumurta bişirilməzdən qabaq yuyulmalıdır. Təmizlənməmiş yumurta ilk növbədə, salmonella infeksiyası riski daşıyır. Bu, bakteriyalar arasında ən təhlükəlisidir. Bundan başqa, listeria, kampilobakteriya və e. coli kimi patogenlər də olur ki, bu da kəskin bağırsaq infeksiyaları yaradır. Ən yaxşı halda xroniki allergiyalara səbəb olur".
Diyetoloq bildirdi ki, bu risklərdən yayınmaq üçün yumurta ilıq suda yuyulmalı, sodalı yaxud sirkəli suya qoyulmalıdır.
Sonra axar suya tutulub salfetlə qurulanmalıdır. Həmçinin çatlamış yumurtaları qəti istifadə etmək olmaz.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin "Sanitariya və epidemioloji qaydaları"na uyğun olaraq, çirklənmiş qabıqlı, ləkəli və qüsurlu yumurtaların satışı qadağandır. Yoluxucu və parazitar xəstəliklər yaranmasına səbəb olan, sağlamlığa təhlükə yaradan parazitar xəstəliklərin törədicilərinin, onların toksinlərinin qida məhsullarında olmasına yol verilmir.
