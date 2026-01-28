Mağazadan bu südü heç vaxt almayın - SƏBƏB
Süd illərdir zülal və kalsiumla zəngin, dəyərli məhsul hesab olunur. Lakin onun hər növü sağlamlıq üçün eyni dərəcədə faydalı deyil.
Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqlar hansı süd növünü almamağın daha yaxşı olduğu barədə məlumat veriblər.
Hansı süd faydalıdır?
Bitki mənşəli içkilərin populyarlığı artsa da, klassik inək südü hələ də mütəxəssislər tərəfindən zülal, kalsium və D vitamini mənbəyi kimi yüksək qiymətləndirilir.
Keyfiyyətli südün müntəzəm istifadəsi sümükləri möhkəmləndirə, əzələlərin fəaliyyətini dəstəkləyə və uzun müddət toxluq hissi yarada bilər.
Ən zərərli süd növləri
Dietoloqlar ilk növbədə ətirli (aromatlaşdırılmış) südlərdən uzaq durmağın lazım olduğunu bildirirlər. Məsələn, şokoladlı, çiyələkli və ya vanilli süd kimi.
Belə içkilərin tərkibində çox vaxt yüksək miqdarda şəkər, süni dadlandırıcılar, qatılaşdırıcılar və stabilizatorlar olur. Kiçik bir paketdə bir neçə çay qaşığı şəkər ola bilər ki, bu da kariyes, piylənmə və iştaha pozğunluğu riskini artırır.
Dietoloqların məsləhət görmədiyi digər məhsul isə "birbaşa inəkdən" alınan çiy süddür. İstilik emalı olmadığından, onun tərkibində təhlükəli bakteriyalar ola bilər və tez xarab olur. Bundan əlavə, belə süd bəzən sağlamlıq üçün təhlükə yaradan qarışıqlar da ehtiva edə bilər.
Hansı südü seçmək daha yaxşıdır?
Mütəxəssisin fikrincə, ən yaxşı seçim karton qutularda və ya butulkalarda satılan pasterizə olunmuş və ya ultra-pasterizə olunmuş (UHT) süddür. Bu süd istehlak üçün təhlükəsizdir və istilik emalı zülalın, kalsiumun və əsas vitaminlərin tərkibinə demək olar ki, təsir etmir.
