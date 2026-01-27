70 yaşlı Əməkdar artist 17 sm-lik dikdabanı ilə DİQQƏT ÇƏKDİ - VİDEO
Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva bu dəfə fərqli seçimi ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı yayıma ən hündür dikdaban ayaqqabılarından biri ilə qatılan sənətçi maraq doğurub. Yaxın günlərdə 70 yaşı tamam olan müğənni bildirib ki, düz ayaqqabılar ona diskomfort yaradır və özünü daha rahat hiss etməsi üçün dikdabanlara üstünlük verir.
Ruhəngiz Allahverdiyeva açıqlamasında yalnız bununla kifayətlənməyərək, bundan da hündür dikdaban ayaqqabılarının olduğunu söyləyib. Onun bu sözləri studiyada və sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
Sənətçinin yaşına baxmayaraq enerjili görünüşü və özünəinamlı duruşu izləyicilər tərəfindən təqdir edilib.
