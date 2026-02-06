https://news.day.az/azerinews/1814372.html Bakıda şagird müəllimi güllələdi - VİDEO Bakıda yerləşən "İdrak" liseyində silahlı insident baş verib. Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, liseyin müəllimi 10-cu sinif şagirdi tərəfindən güllələnib.
