Samsung həmin modellər üçün dəstəyi dayandırdı
Samsung artıq Galaxy S21 seriyasına proqram təminatı və müntəzəm təhlükəsizlik yeniləmələri təqdim etməyəcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Samsung-un 2026-cı ilin fevral ayı üçün açıqladığı təhlükəsizlik yeniləmələri siyahısında Galaxy S21, Galaxy S21+ və Galaxy S21 Ultra modellərinin yer almaması bu cihazların artıq adi təhlükəsizlik yamaları da daxil olmaqla yeniləmə almayacağını göstərir. Yalnız kritik və təcili təhlükəsizlik boşluqları aşkar edilərsə, istisna hal kimi yeniləmə yayımlana bilər.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildə satışa çıxarılan Galaxy S21 seriyası son əsas yeniləməsini 2025-ci ilin birinci yarısında - Android 15 əsaslı One UI 7 versiyası ilə əldə edib. Seriya üçün son təhlükəsizlik yeniləməsi isə 2025-ci ilin noyabrında təqdim olunub.
Samsung Galaxy S21 modellərinə aşağıdakı əsas Android yeniləmələrini təqdim edib:
Android 12 (One UI 4) - 2021-ci ilin noyabrı
Android 13 (One UI 5) - 2022-ci ilin noyabrı
Android 14 (One UI 6) - 2023-cü ilin dekabrı
Android 15 (One UI 7) - 2025-ci ilin mayı
Beləliklə, Galaxy S21 seriyası üçün proqram təminatı dəstəyi rəsmi olaraq başa çatmış hesab olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре