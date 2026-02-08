https://news.day.az/azerinews/1814749.html Xalq artistinin yeni görünüşü - FOTO Xalq artisti Aygün Kazımova yeni görüntüləri ilə gündəmə gəlib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Pop kraliça qırmızı geyimdə obyektiv qarşısına keçib. Qeyd edək ki, Kazımova bir müddət əvvəl plastik əməliyyat etdirdiyini açıqlayıb. O, ad günündə bununla bağlı açıqlama vermişdi.
Xalq artistinin yeni görünüşü - FOTO
Xalq artisti Aygün Kazımova yeni görüntüləri ilə gündəmə gəlib.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Pop kraliça qırmızı geyimdə obyektiv qarşısına keçib.
Qeyd edək ki, Kazımova bir müddət əvvəl plastik əməliyyat etdirdiyini açıqlayıb. O, ad günündə bununla bağlı açıqlama vermişdi.
