20 yaşlarda belə başlaya bilər - "Parkinson"un gizli əlamətləri
Əksəriyyətimiz əl titrəməsinin "Parkinson" xəstəliyinin ən açıq simptomu olduğunu bilirik. Bəs sizə bəzi digər simptomların gözlədiyinizdən daha tez, hətta 20 yaşlarınızda belə görünə biləcəyini desək necə olar?
Milli.Az sizə "Parkinson" xəstəliyinin daha az tanınan bəzi simptomlarını təqdim edir:
Beynimizin hüdudlarını və təsirlərini araşdırmaq çoxumuzu heyrətləndirə bilər. Beynimizi daha yaxşı anlamağa və həyat keyfiyyətimizi yaxşılaşdırmağa yönəlmiş yeni elmi tədqiqatlar hər gün ortaya çıxır. "Parkinson" xəstəliyi ilə bağlı aparılan araşdırmalara görə, bu xəstəliyin simptomları illər əvvəldən görünür. "Parkinson" xəstəliyinin ən çox görülən simptomu, hətta istirahətdə belə bədənin müəyyən əzalarında, xüsusən də əllərdə titrəmələrdir. Lakin, "Parkinson" diaqnozu üçün əl titrəmələri vacib deyil. Bu simptom xəstələrin 20%-də müşahidə olunmur.
"Parkinson" xəstəliyi dünyada ən çox yayılmış nevroloji xəstəliklərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, 2050-ci ilə qədər dünyada 25,2 milyon insan bundan təsirlənəcək. Genetik amillərin halların 10-15 faizində rol oynadığı məlumdur, lakin digər səbəblər hələ aşkar edilməyib. Xəstəliyin simptomları müalicə üsulları ilə idarə oluna bilsə də, Parkinson xəstəliyinin daimi müalicəsi yoxdur. Tədqiqatçılar son 20 ildə "Parkinson" xəstəliyinin erkən əlamətlərini anlamaqda əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə ediblər.
Maykl J. Foks "Parkinson" Tədqiqat Fondunun nevroloqu və tibbi məsləhətçisi Reyçel Dolhun bildirib ki, Parkinson xəstəliyi xəstələrin motor bacarıqlarına təsir etdiyi üçün hərəkət pozğunluğu kimi müəyyən edilir və əlavə edib: "Lakin Parkinson xəstəliyinin hərəkətlə əlaqəli olmayan bir tərəfi də var. Uzun müddət "Parkinson" xəstəliyini hərəkət pozğunluğu kimi düşünürdük, amma indi görürük ki, bu xəstəlik bütün bədənə müxtəlif yollarla təsir edir".
Nevroloqlar "Parkinson" xəstəliyini diaqnoz etmək üçün əzələlərin yavaşlaması, əzələ sərtliyi və istirahətdə ətraflarda titrəmə kimi aşkar simptomları axtarırlar. Lakin, qəbizlik və qoxu hissinin itirilməsi kimi motor bacarıqları ilə əlaqəli olmayan bəzi simptomlar adətən 10 ildən çox əvvəl ortaya çıxır. "Prodromal faza" adlanan bu erkən mərhələ xəstəliyin tədricən irəliləməsində ilk addımdır.
