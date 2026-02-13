https://news.day.az/azerinews/1815797.html Sürücü sükan arxasında öldü - Mikroavtobus qəzaya uğradı Mingəçevir şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Cəmil Əliyev küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, sərnişin daşıyan "Ford" markalı mikroavtobusun sürücüsü sükan arxasında qəfil vəfat edib.
Sürücü sükan arxasında öldü - Mikroavtobus qəzaya uğradı
Mingəçevir şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Cəmil Əliyev küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, sərnişin daşıyan "Ford" markalı mikroavtobusun sürücüsü sükan arxasında qəfil vəfat edib. Nəticədə idarəetmədən çıxan nəqliyyat vasitəsi yol kənarında dayanmış minik avtomobilinə çırpılıb.
İlkin ehtimala görə, mikroavtobusun sürücüsü, 1962-ci il təvəllüdlü Elxan Salahov ürəktutmadan vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
