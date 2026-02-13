Azərbaycanda ən yüksək pensiyanı onlar alır
Azərbaycanda pensiya sistemi həm ümumi əmək pensiyası alan vətəndaşları, həm də xüsusi statuslu şəxsləri əhatə edir. Pensiyanın məbləği əsasən vətəndaşın iş stajından, rəsmi əməkhaqqından və ödədiyi sosial sığorta haqlarından asılıdır. Bununla yanaşı, bəzi peşə və vəzifə sahibləri üçün qanunvericilikdə xüsusi, daha sərfəli qaydalar nəzərdə tutulub. Məhz bu səbəbdən ölkədə ən yüksək pensiya alanlar müəyyən kateqoriyalara aid şəxslərdir.
Azərbaycanda ən yüksək pensiya alan qrupların başında hərbi qulluqçular dayanır. Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında Qanun-a əsasən onların pensiyası xidmət illərinə və son vəzifə maaşına (təminat xərcliyinə) görə hesablanır. Uzunmüddətli xidmət keçmiş, yüksək rütbə daşımış və xüsusilə döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş hərbçilərin pensiyası daha yüksək olur. Müharibə əlilləri və iştirakçıları isə əlavə ödənişlər də aldıqları üçün ümumi məbləğ daha da artır.
Yüksək pensiya alan digər kateqoriya hakimlərdir. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Qanun-a uyğun olaraq onların sosial təminatı xüsusi qaydada tənzimlənir. Hakimlərin pensiyası uzun illər yüksək vəzifə maaşı aldıqları üçün və xüsusi hesablama mexanizmi tətbiq edildiyinə görə adi əmək pensiyalarından xeyli yüksək olur.
Bundan başqa, prokurorluq, daxili işlər və digər xüsusi rütbəli hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da yüksək pensiya alanlar sırasındadır. Onların pensiya təminatı da xüsusi qanunvericilik əsasında, vəzifə maaşına uyğun şəkildə hesablanır.
Ümumi əsaslarla pensiya alan vətəndaşlar üçün isə qaydalar Əmək pensiyaları haqqında Qanun ilə müəyyən edilir. Bu halda pensiyanın məbləği şəxsin rəsmi əməkhaqqından və topladığı pensiya kapitalından asılıdır. Uzun illər yüksək maaşla rəsmi işləyən və yüksək məbləğdə sosial sığorta ödənişi etmiş şəxslər də kifayət qədər yüksək pensiya ala bilirlər. Lakin bu məbləğ adətən xüsusi statuslu kateqoriyaların pensiyası ilə müqayisədə daha aşağı olur.
Nəticə etibarilə, Azərbaycanda ən yüksək pensiyanı əsasən hərbi qulluqçular, hakimlər və xüsusi rütbəli dövlət orqanlarının əməkdaşları alırlar. Ümumi əmək pensiyası alanlar arasında isə yüksək maaş və uzun iş stajı olan şəxslər daha yüksək məbləğlə təmin olunurlar.
