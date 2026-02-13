"Məni müzakirə etmək başın üçün deyil" - Efirdə gərgin anlar - VİDEO
"Öz aramızda" verilişinin canlı efirində müğənnilər Elnar Xəlilov və Taleh Yahyayev arasında gərgin anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı yayım zamanı tərəflər arasında mübahisə Elnar Xəlilovun opera ifaçısı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdən sonra başlayıb. Sənətçinin açıqlamaları narazılıq yaradıb və müzakirə qısa zamanda qalmaqala çevrilib.
Gərginlik pik həddə çatıb, opera ifaçısı studiyadakı dəstəyi Elnar Xəlilovun üzərinə atıb. Hadisə efirdə çaşqınlıq yaradıb və proqramın aparıcısı vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışıb.
Tərəflər bir-birinə sərt sözlər ünvanlayıblar.
Qeyd edək ki, baş verən insident sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər hadisə ilə bağlı fərqli mövqelər səsləndiriblər.
