Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 58.99 manat və ya 0.7 faiz azalıb.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 303.9855 manat və ya 3.7 faiz artaraq 8547.107 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 fevral

7950.7215

9 fevral

8520.7740

3 fevral

8180.0430

10 fevral

8557.1030

4 fevral

8633.9770

11 fevral

8581.3195

5 fevral

8276.6710

12 fevral

8614.5545

6 fevral

8174.1950

13 fevral

8461.7840

Həftəlik orta qiymət

8243.1215

Həftəlik orta qiymət

8547.107

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 7.9493 manat və ya 5.7 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə 138.04728 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 2.23734 manat və ya 1.6 faiz çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 fevral

134.4703

9 fevral

138.9706

3 fevral

141.9025

10 fevral

138.2228

4 fevral

149.9030

11 fevral

140.2194

5 fevral

129.7151

12 fevral

141.8023

6 fevral

123.0588

13 fevral

131.0213

Həftəlik orta qiymət

135.80994

Həftəlik orta qiymət

138.04728

Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 103.9805 manat və ya 2.9 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 39.7188 manat və ya 1.1 faiz azalaraq 3561.4728 manat təşkil edib.

Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 fevral

3523.3010

9 fevral

3570.5695

3 fevral

3659.3435

10 fevral

3553.4505

4 fevral

3891.3850

11 fevral

3613.0950

5 fevral

3581.7895

12 fevral

3603.6600

6 fevral

3350.1390

13 fevral

3466.5890

Həftəlik orta qiymət

3601.1916

Həftəlik orta qiymət

3561.4728

Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 99.977 manat və ya 3.4 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 20.5224 manat və ya 0.7 faiz artaraq 2918.8983 manat olub.

Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 fevral

2778.4545

9 fevral

2940.0650

3 fevral

2980.1255

10 fevral

2938.1440

4 fevral

3043.4250

11 fevral

2956.7930

5 fevral

2910.5105

12 fevral

2919.4015

6 fevral

2779.3640

13 fevral

2840.0880

Həftəlik orta qiymət

2898.3759

Həftəlik orta qiymət

2918.8983
 