Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 58.99 manat və ya 0.7 faiz azalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 303.9855 manat və ya 3.7 faiz artaraq 8547.107 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 fevral
|
7950.7215
|
9 fevral
|
8520.7740
|
3 fevral
|
8180.0430
|
10 fevral
|
8557.1030
|
4 fevral
|
8633.9770
|
11 fevral
|
8581.3195
|
5 fevral
|
8276.6710
|
12 fevral
|
8614.5545
|
6 fevral
|
8174.1950
|
13 fevral
|
8461.7840
|
Həftəlik orta qiymət
|
8243.1215
|
Həftəlik orta qiymət
|
8547.107
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 7.9493 manat və ya 5.7 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə 138.04728 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 2.23734 manat və ya 1.6 faiz çoxdur.
|
|
2 fevral
|
134.4703
|
9 fevral
|
138.9706
|
3 fevral
|
141.9025
|
10 fevral
|
138.2228
|
4 fevral
|
149.9030
|
11 fevral
|
140.2194
|
5 fevral
|
129.7151
|
12 fevral
|
141.8023
|
6 fevral
|
123.0588
|
13 fevral
|
131.0213
|
Həftəlik orta qiymət
|
135.80994
|
Həftəlik orta qiymət
|
138.04728
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 103.9805 manat və ya 2.9 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 39.7188 manat və ya 1.1 faiz azalaraq 3561.4728 manat təşkil edib.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 fevral
|
3523.3010
|
9 fevral
|
3570.5695
|
3 fevral
|
3659.3435
|
10 fevral
|
3553.4505
|
4 fevral
|
3891.3850
|
11 fevral
|
3613.0950
|
5 fevral
|
3581.7895
|
12 fevral
|
3603.6600
|
6 fevral
|
3350.1390
|
13 fevral
|
3466.5890
|
Həftəlik orta qiymət
|
3601.1916
|
Həftəlik orta qiymət
|
3561.4728
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 99.977 manat və ya 3.4 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 20.5224 manat və ya 0.7 faiz artaraq 2918.8983 manat olub.
|
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 fevral
|
2778.4545
|
9 fevral
|
2940.0650
|
3 fevral
|
2980.1255
|
10 fevral
|
2938.1440
|
4 fevral
|
3043.4250
|
11 fevral
|
2956.7930
|
5 fevral
|
2910.5105
|
12 fevral
|
2919.4015
|
6 fevral
|
2779.3640
|
13 fevral
|
2840.0880
|
Həftəlik orta qiymət
|
2898.3759
|
Həftəlik orta qiymət
|
2918.8983
