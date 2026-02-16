https://news.day.az/azerinews/1816403.html Anasının verdiyi böyrək fəaliyyətini İTİRİB - Vüsaləyə 2-ci dəfə böyrək köçürüldü Aparıcı Vüsalə Əlizadə ikinci dəfə böyrək köçürmə əməliyyatı olunduğunu bildirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "Pərvizə görə" proqramında danışıb. Vüsalə bildirib ki, anasının ona verdiyi böyrək fəaliyyətini itirib. Bu dəfə ona böyrəyini bacısının həyat yoldaşı verib.
Anasının verdiyi böyrək fəaliyyətini İTİRİB - Vüsaləyə 2-ci dəfə böyrək köçürüldü
Aparıcı Vüsalə Əlizadə ikinci dəfə böyrək köçürmə əməliyyatı olunduğunu bildirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "Pərvizə görə" proqramında danışıb.
Vüsalə bildirib ki, anasının ona verdiyi böyrək fəaliyyətini itirib. Bu dəfə ona böyrəyini bacısının həyat yoldaşı verib.
Əlizadənin ikinci böyrək əməliyyatı 8 il öncə baş tutub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре