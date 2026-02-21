https://news.day.az/azerinews/1817540.html Yanan maşını söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurdu - Biri öldü Salyanda iki nəfər yanğınsöndürəni avtomobil vurub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara yolunun Kürsəngi kəndindən keçən ərazisində baş verib. Yanan yük avtomobilini söndürməyə gələn FHN-in Salyan Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki əməkdaşını yoldan keçən minik avtomobili vurub.
Yanan maşını söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurdu - Biri öldü
Salyanda iki nəfər yanğınsöndürəni avtomobil vurub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara yolunun Kürsəngi kəndindən keçən ərazisində baş verib.
Yanan yük avtomobilini söndürməyə gələn FHN-in Salyan Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki əməkdaşını yoldan keçən minik avtomobili vurub. Hadisə nəticəsində yanğınsöndürənlərdən biri-42 yaşlı Hakim Piriyev hadisə yerində ölüb, digər əməkdaş xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
