Yanan maşını söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurdu

Salyanda iki nəfər yanğınsöndürəni avtomobil vurub.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara yolunun Kürsəngi kəndindən keçən ərazisində baş verib.

Yanan yük avtomobilini söndürməyə gələn FHN-in Salyan Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki əməkdaşını yoldan keçən minik avtomobili vurub. Hadisə nəticəsində yanğınsöndürənlərdən biri-42 yaşlı Hakim Piriyev hadisə yerində ölüb, digər əməkdaş xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.