Kanadada Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib - FOTO
21 fevral 2026-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Kanadada Səfirliyinin və Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Ottava şəhərində tədbir keçirilib.
Bu barədə Day.Az-a səfirlikdən məlumat verilib.
Tədbirdə səfirliyin əməkdaşları, diaspor və yerli ictimaiyyət nümayəndələri ilə yanaşı Ottavada təhsil alan tələbələr də iştirak ediblər.
Tədbirə Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanılıb.
Daha sonra çıxış edən müvəqqəti işlər vəkili Vüsal Süleymanov Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verərək Xocalı soyqırımını XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biri olaraq adlandırıb.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan icmasının üzvlərinin çıxışları dinlənilib, faciənin dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkillər və film nümayiş etdirilib, qonaqlar üçün ehsan təşkil olunub.
