https://news.day.az/azerinews/1818227.html Alim Qasımov fabrik açmasından DANIŞDI Azərbaycanın Xalq artisti Alim Qasımov Bakıda Qaradağ rayonu, Güzdək qəsəbəsində karton-kağız istehsal edən fabrik açması barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Day.Az xəbər verir ki, Xalq artisti Pravda.az-a açıqlamasında deyib ki, işlə oğlu məşğuldur. "25 ildir, oğlum bu işlə məşğuldur.
"25 ildir, oğlum bu işlə məşğuldur. Zavod deyəndə ki, köhnə istehsalat yeridir. Bunu kim özündən xəbər düzəldib, hardan çıxıb, bilmirəm. Yazıblar, yazıblar də. Onsuz da yazırlar..." - A.Qasımov bildirib.
