https://news.day.az/azerinews/1818278.html Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün sosial şəbəkə hesablarında Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün sosial şəbəkə hesablarında Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре