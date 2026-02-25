Kassa qəbzləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ - Bu xəstəlikləri yaradır
Kassa qəbzlərinin tərkibi daim müzakirə mövzusu olub. Ciddi xəstəliklərə səbəb olduğu iddia olunur.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, gündəlik istifadə etdiyimiz kassa qəbzlərinin çap olunduğu termo kağızın tərkibində Bisfenol A (BPA) adlı kimyəvi maddə ola bilər. Bu maddə plastik məhsulların istehsalında da istifadə olunur və xüsusilə istiliyə məruz qaldıqda daha asan ayrılaraq insan dərisinə keçə bilir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara əsasən, qəbzi əlimizdə saxladıqda BPA barmaqlarımıza keçə və oradan da orqanizmə daxil ola bilər. Alimlər bildirirlər ki, BPA endokrin sistemi təsirləndirən maddələr qrupuna daxildir və hormonal balansda pozuntular yarada bilər. Uzunmüddətli və yüksək səviyyəli təsir reproduktiv sistemə mənfi təsir göstərə, sonsuzluq riskini artıra, hamiləlik dövründə isə dölün inkişafına təsir edə bilər. Bəzi tədqiqatlarda maddənin uşaqlarda beyin inkişafı, qalxanabənzər vəzinin fəaliyyəti, eləcə də ürək-damar sistemi ilə bağlı risklərlə əlaqəsi araşdırılmışdır.
Eyni zamanda, beynəlxalq səhiyyə qurumları BPA ilə bağlı risklərin əsasən doza və məruz qalma müddətindən asılı olduğunu vurğulayırlar. Bir çox ölkələrdə bu maddənin istifadəsi məhdudlaşdırılmış və ya alternativ maddələrlə əvəz edilmişdir.
Mütəxəssislər ehtiyat tədbiri olaraq aşağıdakıları tövsiyə edirlər:
Qəbzi uzun müddət əlinizdə saxlamayın.
Qəbzlə təmasdan sonra əllərinizi yuyun.
Uşaqların qəbzlə oynamasına icazə verməyin.
Mümkün olduqda elektron qəbzlərə üstünlük verin.
Qeyd olunmalıdır ki, gündəlik qısa müddətli təmas adətən yüksək risk hesab edilmir. Lakin ümumi sağlamlığı qorumaq üçün maariflənmək və sadə profilaktik tədbirlər görmək faydalıdır.
Elxan Turan
Day.Az
