Peru Konqresi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul edib - FOTO
Peru Konqresində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb və faciə ilə bağlı bəyanat qəbul edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə Peru-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü, Peruda akkreditə olunmuş diplomatik korpus və yerli KİV-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Konqresin Peru-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü Rosanxela Andreya Barbaran Reyes çıxış edərək Xocalıda həlak olmuş günahsız soydaşlarımızla bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib və Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının yaddaşında dərin iz qoyduğunu qeyd edib.
Sonra çıxış edən səfirliyin əməkdaşı Gültən Qafqazlı-Novruzova Xocalı soyqırımı və erməni təcavüzünün tarixi haqqında məlumat verərək, bu qətliamın və onun acı nəticələrinin unudulmamasının, habelə gələcəkdə oxşar faciələrin baş verməməsi üçün soyqırımı törədənlərin hamısının məsuliyyətə cəlb olunmasının önəmini vurğulayıb.
Diplomat Xocalı faciəsinə lazımi hüquqi qiymət verildiyini, bir sıra ölkələrin parlamentləri, o cümlədən Peru Konqresi tərəfindən Xocalı soyqırımını tanıyan sənədlərin qəbul edildiyini diqqətə çatdırıb, bu məsələdə ədalətli mövqe və həmrəylik nümayiş etdirdiyi üçün Peru tərəfinə minnətdarlığını bildirib.
Daha sonra, Peru Konqresi tərəfindən faciənin 34-cü ildönümü ilə bağlı qəbul edilmiş bəyanatın mətni oxunulub.
Bəyanatda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünün anıldığı diqqətə çatdırılıb. Həmçinin çox sayda insanın qəddarcasına qətlə yetirilməsi ilə nəticələnmiş bu qanlı faciə haqqında məlumat verilib, 2013-cü ildə Peru Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş sənəddə bu soyqırımının pisləndiyi bildirilib.
Bəyanatda həmçinin Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş beynəlxalq səylərə, o cümlədən 2025-ci il 8 avqust tarixində Ağ Evdə keçirilmiş yüksək səviyyəli görüşə dəstək vurğulanıb.
Bundan başqa, bəyanatda bu gün bütün dünya azərbaycanlılarının Xocalı şəhərində qətlə yetirilmiş günahsız insanların xatirəsini ehtiramla yad etdiyi bildirilib, onların əziz xatirəsinə, baş vermiş faciənin 34-cü ildönümünün anılması ilə əlaqədar Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı ifadə olunub.
Tədbir zamanı Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film nümayiş etdirilib, iştirakçılara qanlı faciənin tarixinə dair broşür və materiallar təqdim olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре