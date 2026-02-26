Şəmkirdə avtomobillər toqquşdu - sürücü öldü
Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 24 saat 16 radələrində baş verib.
Belə ki, 1953-cü il təvəllüdlü Fəxrəddin Məmmədov Fəxrəddin idarə etdiyi VAZ 2106 markalı minik avtomobili ilə Şəmkir rayonu, Qasımalılar kəndi ərazisində ötmə əməliyyatı edərək əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxaraq, qarşıdan gələn 1976-cı il təvəllüdlü Mustafayev Kamil İbrahim oğlunun idarə etdiyi "Mitsubishi L200" markalı minik avtomobili ilə toqquşub.
Hadisə nəticəsində sürücü F.Məmmədov Şəmkir RMX-da ölüb, VAZ 2106 markalı avtomobildə sərnişin qismində olan 1963-cü il təvəllüdlü Natella Səlimova isə xəsarət alıb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.
