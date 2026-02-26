https://news.day.az/azerinews/1818564.html Türkiyə Prezidenti Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım etdi - FOTO Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümündə, qətlə yetirilən azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə, hüznlə anır, dost və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirəm. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
