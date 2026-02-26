https://news.day.az/azerinews/1818603.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре