İndiyədək neçə min taksi sürücüsü imtahanda uğursuz nəticə əldə edib? - RƏSMİ
Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən taksi sürücüləri üçün keçirilən imtahanda indiyədək 40372 namizəd iştirak edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.
Bildirilib ki, imtahanda iştirak edən şəxslərdən 32562 nəfəri uğur əldə edib, 7810 nəfərin nəticəsi isə uğursuz olub.
Qeyd edək ki, imtahan zamanı taksi minik avtomobili sürücülərinə xüsusi hazırlığın proqramını əhatə edən, etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair 20 test tapşırığı təqdim edilir. Hər tapşırığın düzgün cavabı 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir. 10 və daha çox bal toplamış sürücülər imtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş sayılırlar və onlara müvafiq şəhadətnamələr təqdim edilir.
