Aspirin gizli qanaxmaya səbəb ola bilər - Ciddi XƏBƏRDARLIQ
Nəzarətsiz aspirin istifadəsinin ciddi sağlamlıq riskləri yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,bu barədə türkiyəli Daxili Xəstəliklər üzrə dosent Dr. Özgür Kılıç danışıb.
Mütəxəssis son illərdə cəmiyyətdə aspirin istifadəsi ilə bağlı müəyyən qarışıqlığın yarandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, uzun illər ürək xəstəliyi riski olan insanlarda profilaktik məqsədlə aşağı dozada aspirin tövsiyə olunub. Lakin son dövrlərdə aparılan geniş elmi araşdırmalar göstərir ki, infarkt və ya insult keçirməmiş şəxslərdə profilaktik məqsədlə müntəzəm aspirin istifadəsi gözlənilən faydanı verməyə bilər və əksinə ciddi risklər yarada bilər.
Dr. Kılıç qeyd edib ki, aspirin çox vacib bir dərmandır və trombositlərin bir-birinə yapışmasının qarşısını alaraq qan damarlarında laxtalanma riskini azaldır. Bu səbəbdən infarkt keçirmiş, stent qoyulmuş və ya insult yaşamış xəstələrdə damarların yenidən tıxanmasının qarşısını almaq üçün geniş istifadə olunur.
Bununla belə, mütəxəssis vurğulayıb ki, hər dərman kimi aspirinin də yan təsirləri var və ən vacib risklərdən biri qanaxmadır. Xüsusilə mədə və bağırsaq sistemində qanaxma yarana bilər. Bəzən bu, böyük qanaxma kimi özünü göstərsə də, bəzən kiçik və gizli qanaxmalar baş verə bilər ki, bu da zamanla dəmir çatışmazlığı anemiyasına səbəb olur.
Həkimin sözlərinə görə, uzun müddət aspirin istifadə edən bəzi xəstələr zəiflik və yorğunluq kimi şikayətlərlə müraciət edirlər. Bu hallarda mədə və bağırsaqlarda qanaxmanın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün endoskopiya və kolonoskopiya kimi müayinələr aparılır. Bir çox hallarda isə bu vəziyyətin səbəbi aspirinin lazımsız istifadəsi olur.
Dr. Kılıç sonda vurğulayıb ki, aspirin yalnız düzgün xəstədə və düzgün tibbi göstərişlə istifadə edildikdə faydalıdır. İnsanların "infarktın qarşısını almaq" düşüncəsi ilə özbaşına aspirin qəbul etməsi düzgün deyil. Aspirinə başlamaq və ya onu dayandırmaq qərarı mütləq mütəxəssis həkim tərəfindən verilməlidir.
