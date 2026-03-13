Azərbaycanda tələbələrə əlavə təqaüd VERİLƏCƏK
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransız Universitetində (UFAZ) "Su ehtiyatlarının idarə edilməsi" magistr proqramına qəbul olan bütün tələbələrə əlavə təqaüd veriləcək.
Day.Az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı ADNSU ilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) arasında müqavilə imzalanıb.
Müqaviləyə əsasən, Dövlət Agentliyi magistr proqramında təhsil alan həmin tələbələrə verilməsi üçün ADNSU-ya ümumilikdə 18 min manat vəsait köçürüb.
"Təhsil təqaüdü" adlanan bu vəsait 2025-2026-cı tədris ili üçün elan edilən "Su ehtiyatlarının idarə edilməsi" magistr proqramına qəbul olan tələbələrə veriləcək.
Məlumata görə, UFAZ-da ilk dəfə ötən ilin setyabrından tədris olunan "Su ehtiyatlarının idarə olunması və mühafizəsi" ixtisası üzrə magistr pilləsində hazırda 9 tələbə təhsil alır.
Xatırladaq ki, Dövlət Agentliyi ilə ali təhsil müəssisəsi arasında bu əməkdaşlıq su ehtiyatlarının idarə olunması sahəsində kadr potensialının artırılması məqsədi daşıyır.
