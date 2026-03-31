Kilosu 1 manata satılır, üzünə baxan yoxdur - Damarları açır, ürəyi gücləndirir
Bazarlarda çox vaxt yanından keçdiyimiz, kifayət qədər önəm vermədiyimiz qara kök əslində şəfa mənbəyidir. Tünd bənövşəyi rəngi ilə diqqət çəkən bu tərəvəz son zamanlar qidalanma ekspertlərinin ən çox tövsiyə etdiyi məhsullar siyahısına liderlik edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əvvəllər daha çox şalğam suyu hazırlamaq üçün istifadə edilən qara kök artıq təkbaşına "super qida" hesab olunur. Təbii və güclü dəstək axtaranlar üçün bu tərəvəzi rasiona daxil etməyin bir çox mühüm səbəbi var.
Qara kökün ən diqqətçəkən xüsusiyyəti ürəyin dostu olmasıdır. Tərkibindəki güclü antioksidantlar damarların qorunmasına kömək edir və pis xolesterolu tarazlayır. Müntəzəm istifadə edildikdə damar tıxanması riskini azaldır və ürəyin daha sağlam işləməsinə şərait yaradır.
Tərəvəzə o tünd rəngi verən antosiyaninlər bədəni zərərli sərbəst radikallardan qoruyan çox güclü birləşmələrdir. Bu maddələr həm immunitet sistemini gücləndirir, həm də hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır. Gündəlik qidalanmaya əlavə edilən qara kök orqanizm üçün təbii qoruyucu qalxan rolunu oynayır.
Lif baxımından olduqca zəngin olan bu qida həzm sisteminin qaydaya düşməsinə kömək edir. Xüsusilə qəbizlik problemi yaşayanlar üçün təbii çıxış yoludur. Bağırsaq hərəkətliliyini artıraraq daha rahat həzm prosesini təmin edir.
Antioksidant gücü yalnız daxili orqanlara deyil, həm də dəriyə müsbət təsir göstərir. Qara kök dərinin daha canlı və parlaq görünməsinə yardımçı olur. Eyni zamanda erkən qocalma əlamətlərini gecikdirərək təbii gözəllik dəstəyi təqdim edir.
