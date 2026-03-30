Tramp Lukaşenko ilə görüşə hazırlaşır
ABŞ Prezidenti Donald Trump Belarus lideri Aleksanandr Lukaşenko ilə görüş keçirməyi planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Donald Tramp "Truth Social" hesabında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, ötən həftə Belarusda səfərdə olan xüsusi nümayəndəsi Con Koul Aleksandr Lukaşenko ilə danışıqlar nəticəsində daha 250 məhbusun azad edilməsinə nail olub.
Tramp qeyd edib ki, ötən ilin may ayından etibarən Lukaşenko tərəfindən əfv olunan məhbusların ümumi sayı 500-ü ötüb.
ABŞ Prezidenti Belarus liderinə təşəkkürünü ifadə edərək bildirib ki, onunla növbəti Sülh Şurası iclası çərçivəsində görüşü səbirsizliklə gözləyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре