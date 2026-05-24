https://news.day.az/azerinews/1836950.html Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Geka Geladze ilə görüşüb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan DTX-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, tərəflər Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.
Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Geka Geladze ilə görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan DTX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tərəflər Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər. Təhlükəsizlik sahəsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
İki ölkənin təhlükəsizlik xidmətləri arasındakı mövcud güclü əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре